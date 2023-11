Hulk justifica declaração polêmica após partida com o América-MG: ‘Foi no calor da emoção’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/11/2023 - 9:30 Para compartilhar:

A declaração de Hulk após o jogo com o América-MG, neste sábado, tomou conta das redes sociais. Após ser expulso, o atacante do Atlético-MG deu uma entrevista revoltado com a arbitragem comandada por Rodrigo José Pereira de Lima, em razão do tempo de acréscimos no segundo tempo.

“Eu estou cansado. Do Brasil, eu estou cansado. Mais um mês aqui eu vou embora”, disse o jogador ao final da entrevista pós-jogo, no qual o Atlético-MG empatou com o América-MG por 1 a 1, em Uberlândia.

Mais tarde, Hulk esfriou a cabeça e, na madrugada deste domingo, pediu desculpas publicamente. O recado, em especial, foi para todos os torcedores mineiros que esperam muito do atacante. Segundo ele, já eram 2 horas da manhã e não ia conseguir dormir enquanto não justificasse suas atitudes e sua fala dentro de campo.

“O arbitro marcou uma falta minha, que não concordei, acabei chutei a bola e fui punido com o cartão amarelo. E logo em seguida fiz um gesto para a câmera, que não foi legal, não é bacana, um gesto que não condiz com a história do futebol e acabei sendo expulso pela minha atitude. Chegando n vestiário pedi desculpas para meus companheiros, comissão técnica e diretoria pela minha expulsão. Foi no calor do jogo, pela emoção, tive uma atitude que não foi legal”, disse o jogador, em um vídeo nas redes sociais, se desculpando com os torcedores do Atlético-MG.

Com o empate, o Atlético-MG esfriou sua ascensão no Campeonato Brasileiro, deixando de somar mais dois pontos importantes na luta pelas primeiras colocações. Já o América-MG, com 21 pontos, é o lanterna da competição e muito perto do rebaixamento para a Série B no ano que vem.

