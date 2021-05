Hulk já é um dos cinco maiores artilheiros do Atlético na história da Libertadores Atacante tem média de um gol por jogo na competição

Uma das principais contratações do Atlético Mineiro para a temporada 2021, Hulk já começa a dar retorno em campo. Após um início discreto, com apenas um gol em nove jogos – além de uma expulsão contra o Cruzeiro -, o atacante marcou sete vezes nas últimas oito partidas.

Na Libertadores, principal competição do ano, o camisa 7 tem média de um gol por atuação. Com o tento anotado nesta terça-feira, na goleada por 4 a 0 sobre o La Guaira, da Venezuela, já são seis bolas na rede em seis duelos. O que já faz do jogador o 5º maior goleador do clube na história da competição continental.

Hulk empatou com Fred e Diego Tardelli no ranking histórico. Os dois, no entanto, jogaram mais vezes. O atual centroavante do Fluminense entrou em campo em sete oportunidades com a camisa do Galo, enquanto que Tardelli, reserva de Cuca no momento, já disputou 23 partidas, sendo fundamental na conquista do Atlético em 2013.

Se mantiver esse rendimento, Hulk subirá mais alguns degraus na lista muito em breve. Lucas Pratto, com sete gols, é o 4º, tendo à sua frente Cazares, com oito, e Guilherme, com nove, em 2º. Jô, com 11 bolas na rede, é o 1º.

