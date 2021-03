Hulk fala da ansiedade pela estreia e elogia dupla formada com Tardelli

O atacante Hulk teve boa estreia pelo Atlético-MG. A primeira vez do jogador com a camisa atleticana foi positiva, com direito a assistência na goleada alvinegra de 4 a 0 sobre o Uberlândia, na noite deste domingo, 7 de março, pela 3ª rodada do Campeonato Mineiro.

Hulk falou da ansiedade que estava sentido para iniciar um jogo no Galo, pois estava treinando apenas e queria logo jogar. Outra menção foi sobre Diego Tardelli, para quem deu o passe do quarto gol atleticano.

O atacante elogiou o companheiro e ficou feliz de atuar pela primeira vez ao seu lado, já que na China, eles eram de equipes rivais. Confira no vídeo abaixo como Hulk avaliou sua primeira vez com a camisa do Atlético.

