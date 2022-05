Hulk está perto de se tornar terceiro maior artilheiro do Galo no século Em boa fase, atacante deve igualar os números de Marques nos próximos jogos

Nessa quinta-feira, 19 de maio, o Atlético-MG venceu o Independiente del Valle-EQU, pelo placar de 3 a 1, no Mineirão, em Belo Horizonte. A partida foi marcada por mais uma grande atuação do atacante Hulk, que marcou dois, dos três gols alvinegros.





Desde que chegou ao Galo, na temporada passada, Hulk vem empilhando gols e colecionando títulos. Ao todo, até o momento são 88 jogos, 54 gols e 5 troféus conquistados, estatísticas que fazem do jogador um grande ídolo da torcida

Por falar em idolatria, o jogador está muito perto de alcançar a terceira posição no ranking de maiores artilheiros do clube no século XXI. Atualmente, Hulk é o quarto colocado na lista. Marques, com 59 gols, Guilherme, com 75 e Diego Tardelli, que anotou 112 gols, estão na sua frente.

Com 18 gols em 19 jogos na temporada, Hulk terá a chance de buscar a marca histórica já no próximo domingo, quando o Atlético-MG enfrenta o Brasiliense-DF, pela terceira fase da Copa do Brasil, em Cariacica, no Espírito Santo.

