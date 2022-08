Hulk desencanta e se torna o maior artilheiro do Atlético-MG na história da Libertadores

Parceria Lance & IstoÉ 03/08/2022 - 23:41 Compartilhe

Autor de um dos gols do Atlético-MG nesta quarta-feira, no empate em 2 a 2 contra o Palmeiras, Hulk se tornou o maior artilheiro do Galo na Libertadores. Principal jogador do time mineiro, o atleta marcou o 12º gol na competição continental e superou Jô, campeão e artilheiro pelo Alvinegro, em 2013.

Inclusive, nesta noite, Hulk também deixou para trás um jejum de cinco jogos sem marcar. O camisa sete não balançava as redes desde a partida contra o Emelec, no último dia 05 de julho, também pela Libertadores.

Artilheiro do Atlético-MG na temporada, o atacante tem 24 gols anotados até o momento. No ano passado, quando faturou o Brasileirão e a Copa do Brasil, Hulk marcou 36 vezes e levou o título de artilheiro do Brasil.

O resultado do jogo de ida, no entanto, foi frustrante para as pretensões do Atlético-MG. O empate, por 2 a 2, com gol sofrido nos acréscimos, obriga os comandados de Cuca a vencerem, na próxima quarta-feira, no Allianz Parque, em São Paulo para avançar à semifinal da Libertadores.

