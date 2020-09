Hulk confessa traições, acusa ex-esposa de mentir e comenta casamento: ‘Não foi por amor’

O jogador Hulk resolveu fazer uma live em seu Instagram para detonar sua ex-esposa Iran Ângelo. Durante pouco mais de 40 minutos, o atacante revelou inúmeros detalhes de seu ex-relacionamento e confessou inúmeros acontecimentos.

Logo no começo, Hulk revelou que o único motivo de ter se casado com Iran Ângelo foi a gravidez de Iran, que ocorreu com menos de um mês de namoro, classificando o fato como um “acidente”. O jogador ainda especula sobre o local de trabalho de sua ex-esposa, mas afirma que não revela por respeito aos seus filhos.

– Ela sabe muito bem onde eu a conheci e onde ela trabalhava, não vou entrar em detalhes por causa dos meus filhos. Sabe muito bem onde eu te conheci. Comecei a namorar e em menos de um mês você engravidou. Veio Ian, Tiago e Alice com a bênção de Deus. Meu casamento não surgiu por amor, por paixão, por nada, foi um acidente de você engravidar de Ian. E assumi. – disparou.

Hulk também repercute a fala de Iran, que afirmou que a sobrinha, Camila Ângelo, atual noiva do jogador, administrava seus bens pessoais e que foi sustentada por ela. O atleta, que hoje atua na China, negou os fatos, questionou os bens da mãe de seus filhos antes do casamento e ainda revelou que sustentou financeiramente toda sua família durante todo o relacionamento.

– Ela expôs todo mundo. Conheci Iran, fiquei com ela 12 anos, um pouquinho mais. Faz mais de um ano que a gente se separou. No post que ela fez, ela disse que entregou a vida dela na mão da Camila, que a Camila administrava tudo. Quando conheci a Iran, eu tinha 21, hoje tenho 34. Hoje a Camila tem 32 anos. 13 anos atrás, Camila tinha 19; Iran na época tinha 39 anos – contou Hulk, que adicionou:

– Desde o momento que comecei a namorar contigo, comecei a sustentar toda sua família. E a Paraíba inteira sabe disso. Estou dando minha cara para falar e tudo que falo. O quê que você tinha antes de me conhecer? O que a Camila administrava seu? Pagou faculdade, silicone, deu casa, fez transferência para ela? Tem recibo que deu para a Camila? É muito fácil sair contando mentiras, Iran, está na hora de parar essa palhaçada. Sou homem, assumo minhas coisas. Cansei das suas palhaçadas, dos bastidores – desabafou.

Então, Hulk confessou que nunca foi fiel durante os 12 anos de casamento com Iran, embora nunca tenha se envolvido com Camila, hoje sua noiva. Ele ainda afirmou que sua ex-esposa sabia de absolutamente tudo, mas que preferiu continuar o relacionamento para ostentar o status de ser casada com ele.

– Camila nunca foi pivô de separação. Nunca me relacionei com Camila quando estava casado. Sou homem. Não era feliz no meu casamento. Tinha inúmeros motivos. Passei meu casamento todo traindo a Iran. Vivia uma vida de solteiro. Ela sabia muito bem e queria ter só o status de esposa do Hulk – disparou.

Novamente, o atacante afirmou que ele e Camila só se envolveram quando ambos estavam solteiros, depois que se separaram de seus respectivos relacionamentos. Ele ainda afirmou ter a consciência tranquila, e que se forem para continuar lhe ofendendo, que ofendam em cima da verdade.

– Camila veio para a China. Não me acho uma pessoa feia e sou jovem. Camila é jovem e extremamente bonita. A gente acabou se envolvendo. Éramos solteiros. A gente voltou da China e contou para a família quando voltou e você foi para a mídia. Estou com a consciência tranquila e em paz. Se quiserem continuar me xingando e me tratando de monstro, a escolha é de vocês. Mas critica em cima da verdade – concluiu.

