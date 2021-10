Hulk comemora vitória sobre o Ceará, artilharia alcançada e destaca: ‘Nosso foco é coletivo, ser campeão’

Hulk marcou dois dos três gol do Galo na vitória por 3 a 1 sobre o Ceará, no sábado, 9 de outubro, no Mineirão, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Diego Costa anotou o outro tento alvinegro.

O atacante do Galo celebrou seus primeiros gols diante da massa e lembrou que feitos individuais são tem valor se o coletivo prevalecer.

Hulk está com 10 gols no Brasileiro é é um dos artilheiros da competição, ao lado de Gilberto do Bahia. Confira nos videos da matéria o que o “Super-herói “ do Galo disse.

Hulk celebrou seu primeiro gol pelo Galo com a presença da Massa Alvinegra-(Pedro Souza/Atlético-MG)

