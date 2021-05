Hulk comemora 1º título no Brasil e dedica campanha aos torcedores do Atlético-MG

Depois de 17 anos atuando fora do Brasil, onde fez sucesso na Europa e na China, o atacante Hulk conquistou o primeiro título de sua carreira em solo nacional na tarde deste sábado. Depois de empatar no jogo de ida, o Atlético-MG segurou a igualdade sem gols mais uma vez com o América-MG, no Mineirão e se sagrou campeão do Campeonato Mineiro de 2021. O camisa 7 dedicou o bicampeonato estadual à torcida alvinegra, que não pôde acompanhar a conquista mais uma vez no estádio por conta da pandemia.

“Para mim, é muito gratificante ter passado mais de 16 anos fora do meu país, voltar e depois de quatro meses estar comemorando um título num grande clube. É pena essa pandemia, esse momento que a gente está vivendo, porque infelizmente essa torcida maravilhosa não pode estar presente”, disse. “Mas a gente sabe o quanto eles apoiaram de casa. A gente dedica esse título a eles, que têm nos apoiado bastante. Estou muito feliz e espero que seja o primeiro de vários”.

Desde que chegou ao Atlético-MG, o atacante que chegou com status de titular absoluto por todo seu sucesso na seleção brasileira, fez 16 jogos e marcou sete gols. O atacante falou da evolução da equipe a cada jogo e prometeu que mais títulos irão vir na temporada de 2021.

“Tive um pouco de dificuldade, é normal. Graças a Deus, o elenco é maravilhoso, com grandes jogadores. O professor Cuca foi entendendo, foi conversando bastante comigo. Graças a Deus, hoje é o momento especial estar comemorando esse título”, comentou.

Após o título mineiro, o Atlético-MG agora tenta confirmar a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores entre todas as equipes. Na terça-feira, o time alvinegro recebe o La Guaira, da Venezuela, no Mineirão. Atualmente a equipe lidera o Grupo H com 13 pontos.

“Terça-feira já temos outro objetivo, que é ganhar o jogo e classificar como primeiro geral da Libertadores. No outro fim de semana, já começa o Brasileiro. São muitos jogos, um atrás do outro. A gente espera ganhar mais títulos aqui e fazer história com a camisa do Galo”, ressaltou.

