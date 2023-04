Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 29/04/2023 - 23:13 Compartilhe

O Atlético-MG conseguiu sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro deste ano a vencer o Athletico-PR por 2 a 1, na noite de sábado(29). E o grande responsável mais uma vez foi o atacante Hulk. O camisa 7 fez os dois gols do Galo no jogo, chegando a 81 tentos pelo time mineiro desde que chegou, em 2021.







Hulk conseguiu mais marcas ao vencer o Furacão: ele marcou 10 vezes no Independência em sete jogos na temporada. Ou seja: todas as vezes em que o camisa 7 entrou em campo ele deixou bolas nas redes rivais no estádio do Horto. E tem mais: o atacante chegou ao seu 17º doblete (quando se marca dois gols em um mesmo jogo) com a camisa do Atlético.

-Queria marcar três, pois estou fazendo três anos de casado hoje, mas uma hora vai sair-disse o jogador Após o jogo. O seu desejo de marcar três gols era par poder pedir música no programa Fantástico, da TV Globo, e certamente homenagear a esposa.

Próximos jogos

O Galo tem compromisso na quarta-feira, 3 de maio, às 21h30, contra o Alianza Lima, em BH, pela terceira rodada do Grupo G da Libertadores. Pelo Brasieliro, o time mineiro encara o Botafogo no domingo, 7, às 18h30, no Rio.

O Furacão também joga pela Liberta, só que na quinta-feira,4. O time paranaense pega o Libertad, fora de casa, às 21h, no Paraguai. No Brasileiro, o time do sul encara o Flamengo, na Arena da Baixada, às 16h, do domingo, 7 de maio.

