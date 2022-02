Hulk ainda sonha com a Copa do Mundo após títulos pelo Atlético-MG O atacante do Galo foi convocado em 2021 por Tite e espera melhorar seus números para convencer o treinador a levá-lo para o Mundial do Catar

Astro maior da companhia do Atlético-MG, com quatro conquistas em pouco mais de um ano de clube , o atacante Hulk, que foi autor de um gol no tempo normal e mais duas cobranças de pênalti na decisão da Supercopa do Brasil, quando Galo superou o Flamengo, animaram o jogador a sonhar com uma vaga no grupo que irá à Copa do Mundo do Catar, no fim do ano.

Com esse retrospecto no futebol brasileiro, o jogador alvinegro tem como meta melhorar seusnúmeros e levantar mais troféus para convencer Tite de que merece estar no Mundial.

– Expectativa é estar no meu melhor. Melhor ritmo, forma física. Melhorar meus números. Um ano pode ser tão curto quanto longo. Pode acontecer tanta coisa ainda. Vou procurar aproveitar cada jogo, cada competição para que, se tiver uma oportunidade, claro: qual jogador não sonha em estar numa Seleção Brasileira? Tive oportunidade de disputar uma Copa (2014), infelizmente não ganhei. Mas é muito especial disputar uma Copa. Então, enquanto tiver chance de ir eu vou estar trabalhando – disse.

Os números de Hulk são robustos e superar ou igualar a performance de 2021, será complexa, pois além dos títulos, o camisa 7 foi o principal goleador do futebol brasileiro com 36 gols e 12 assistências em 68 jogos disputados.

Tite lembrou de Hulk apenas em uma convocação e, mesmo assim não era da lista principal do treinador, pois sua ida à Seleção foi quando o técnico não pôde contar com os atletas que atuavam no futebol inglês. Esse cenário complicado, de que seja improvável a sua ida para a Copa, não impede o atacante de fazer melhor para tentar convencer Tite.

– A gente sabe que é muito difícil para o professor Tite. É um leque de opções, jogadores de muita qualidade. Mas vou fazer meu melhor no Atlético e se pintar uma vaga, vou ficar muito feliz e aproveitar da melhor forma possível-concluiu.

