Hulk acusa Luis Henrique de xingar Atlético-MG e dispara: ‘Ele não ganhou p**** nenhuma’

O clima de Libertadores já permeia o duelo entre Atlético-MG e Botafogo. Após empatarem por 0 a 0 pelo Campeonato Brasileiro na noite desta quarta-feira, em Belo Horizonte, as equipes protagonizaram confusão no gramado do estádio Independência, já que a Arena MRV foi interditada pelos casos de bombas e objetos atirados no campo na final da Copa do Brasil.

Na saída do gramado, um bolo de atletas precisou ser contido por seguranças do estádio. Luis Henrique foi flagrado pelo VAR jogando uma garrafa contra um dos funcionários. Ele recebeu cartão vermelho do árbitro Luiz Flávio de Oliveira mesmo após o apito final.

Quem mais ficou na bronca foi Hulk. O atacante acusou Luis Henrique de desrespeitar o Atlético-MG. “Ele falou assim: ‘Seu time é uma m****’. Falou sim”, disse o atleticano, enquanto o capitão botafoguense negava.

Depois disso, o técnico Artur Jorge parou para ouvir as reclamações de Hulk. “Ele tem cinco jogos na seleção e acha que é craque. Não ganhou p**** nenhuma”, desabafou Hulk, que completou: “Ele falou no intervalo do jogo para o nosso goleiro aqui: ‘Seu time é uma m****’. Primeiro, ele deu cinco chutes na seleção. Eu passei sete anos na seleção e tenho humildade. Ele tem que correr para caramba, tem que respeitar”. Toda a conversa foi entre seguranças dos dois times.

Ainda no primeiro tempo, contudo, já era notório o clima bélico entre os atletas. Hulk, que estava no banco, discutiu com Marlon Freitas. Rubens levou dois amarelos e foi expulso. Em entrevista após a partida, o camisa 7 atleticano relatou que a provocação de Luis Henrique aconteceu após o fim da primeira etapa.

“O Matheus Mendes jurou pela família no intervalo de jogo, o Luiz Henrique virou e falou ‘O time de vocês é muito fraco, uma m****’. Ele tem tudo para ser um craque, mas não é ainda. Está fazendo um grande ano. Que sirva como aprendizado, que ele precisa ralar muito. Tenho 20 anos de carreira e nunca falei que um time é uma ‘m****’. Que ele aprenda com o erro dele. Tem tudo para ser craque, mas primeiro tem que ser craque como pessoa”, disse.

O atleticano ainda deu uma resposta inflamada em referência à final da Libertadores, prevista para 30 de novembro. “Dia 30 a gente joga”, disparou.

Após a partida, Deyverson provocou os botafoguenses. Ao ser perguntado sobre expectativas de que o Botafogo fosse superior e vencesse a partida, ele fez referência à disputa pelo título do Brasileirão, entre o clube carioca e o Palmeiras. “Achar todo mundo acha. Que o Palmeiras faça a parte dele e passe o Botafogo”, disse.

Após o empate em Belo Horizonte, a diferença do primeiro colocado para o seu seguidor mais próximo é de apenas dois pontos. Isso graças à vitória do Palmeiras sobre o Bahia nesta quarta-feira, pelo placar de 2 a 1. Na classificação, os cariocas contabilizam 69 pontos contra 67 do adversário paulista. Ainda resta um confronto direto entre os dois.