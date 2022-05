Hugo Souza vira assunto mais comentado nas redes sociais após vitória do Flamengo: ‘Falha sempre’ Torcedores do Fla não perdoaram o goleiro após novo erro nesta terça na Libertadores

A paciência do torcedor do Flamengo com Hugo Souza chegou ao limite. O goleiro falhou mais uma vez nesta terça-feira, contra o Sporting Cristal, na vitória por 2 a 1. O arqueiro virou o assunto mais comentado do Twitter, com mais de 90 mil menções, e os Rubro-Negros não perdoaram nas críticas.





– A frase “Hugo falha sempre”, não falha nunca. O cara consegue se complicar numas bolas inacreditáveis – escreveu um torcedor nas redes sociais.

– Hugo mais uma vez mostrando que não está em boa fase, aceitando um gol bisonho de um adversário fraco. Ainda quis jogar a culpa pro zagueiro Pablo – comentou outro Rubro-Negro.

– Por muito menos o Muralha foi massacrado aqui! Insistir com Hugo é expô-lo de forma insana e inconsequente! – declarou mais um torcedor do Flamengo.

#Hugo #Neneca mais uma vez mostrando que não está em boa fase, aceitando um gol bisonho de um adversário fraco. Ainda quis jogar a culpa pro zagueiro Pablo.#CRF #Flamengo #CopaLibertadores — Rogério Matos (@RogerioMatos80) May 25, 2022

Insistir com Hugo é expô-lo de forma insana e inconsequente! — ⚫ Um Flamenguistaᶜʳᶠ⚫ (@carlosrosa1984) May 25, 2022

o espaço do Hugo Souza de sempre falhar e sempre jogar , é algo gerado daquela cobrança no final de 2020

“elenco com muitos velhos” estamos dando espaço pros novos como pediram ,agora aguentem calados as falhas! já que o velho Diego Alves ta barrado. — Franklinxl (@franklinxl_) May 25, 2022

