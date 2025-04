Hugo Souza vê fim da ‘agonia’ após lesão e crê em recuperação do Corinthians: ‘Vamos por mais’

Ausente dos gramados há quase um mês, o goleiro Hugo Souza não vê a hora de voltar a cuidar da meta do Corinthians. Afinal, desde sua última partida, quando defendeu o pênalti do palmeirense Raphael Veiga e garantiu o título paulista ao clube alvinegro, o “paredão” ficou fora de sete jogos e viu o time oscilar com duas vitórias, dois empates e três derrotas, resultados que minaram a permanência do técnico Ramón Díaz à frente do conjunto do Parque São Jorge.

“Estava agoniado por estar fora, por não poder treinar, por não ajudar a equipe da forma que eu gostaria, mas agora estou muito feliz por retornar aos treinos e, se Deus quiser, aos jogos também”, comentou Hugo Souza. “Estou feliz por voltar, por treinar, por fazer aquilo que eu amo”, acrescentou.

O camisa 1 corintiano trabalhou normalmente com o elenco, nesta terça-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, após se recuperar de uma lesão na coxa direita, e deverá ficar à disposição do técnico interino Orlando Ribeiro para o confronto com o Racing, do Uruguai, nesta quinta-feira, às 19h, na Neo Química Arena, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana.

“Foi a primeira lesão que eu tive na carreira toda, a primeira vez que fico fora todo esse tempo, mas faz parte do futebol. Estou 100% e vamos por mais. Quero dar muitas alegrias ao nosso torcedor, a expectativa é a melhor possível”, afirmou o goleiro.

Após perder para o Huracán, em casa, e empatar com o América de Cali, na Colômbia, o Corinthians chega à terceira rodada com apenas um ponto no Grupo C, somente à frente do próprio Racing uruguaio, que ainda não somou pontos. Hugo Souza sabe que a vitória será essencial para o Corinthians seguir na competição.

“Queremos fazer o nosso melhor. Acho que é uma coisa que faltou nesta competição, que é desempenhar nosso melhor futebol. Vamos nos cobrar por isso. Fazendo o que há de melhor, não importa o adversário que venha, nosso time é muito qualificado”, comentou. “Vamos buscar essa vitória, principalmente dentro da nossa casa, para que a gente possa brigar por essa competição.”

Além de Hugo Souza, o meia Igor Coronado também trabalhou sem restrições com o elenco, após se recuperar de um trauma ombro esquerdo, e está mais próximo de voltar aos gramados. Nesta terça-feira, Orlando Ribeiro comandou uma atividade de enfrentamento e finalização de ataque contra defesa, além de um exercício tático coletivo. O Corinthians volta a treinar na tarde desta quarta-feira, quando encerrará os preparativos para a partida com o Racing (URU).