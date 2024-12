Hugo Souza ‘esquece’ Flamengo e mira se consolidar como ídolo no Corinthians

A sequência de vitórias na reta final do Campeonato Brasileiro, que resultou em uma vaga na fase preliminar da Copa Libertadores, animou a torcida do Corinthians para a próxima temporada. Um dos destaques da arrancada alvinegra foi o goleiro Hugo Souza, que saiu do fundo do poço e recuperou a confiança no futebol paulista.

Identificado com a torcida alvinegra, o goleiro não quer nem ouvir falar no ex-clube. “Tu voltaria, por acaso? Porque eu não sei”, ironizou o goleiro, nesta semana, ao ser questionado sobre um futuro retorno ao Flamengo por um ex-apresentador da TV Fla.

Revelado no Ninho do Urubu, Hugo Souza alcançou a titularidade na equipe principal, mas se queimou após falhar na derrota para o São Paulo na Copa do Brasil de 2020, que culminou na eliminação do Flamengo nas quartas de final. Entre altos e baixos, sob o comando do português Vítor Pereira, em 2023, Hugo virou apenas a terceira opção e acabou emprestado para o modesto Chaves, de Portugal, antes de chegar por empréstimo ao Corinthians.

Hugo Souza afastou a desconfiança logo na estreia, quando foi fundamental no triunfo sobre o Criciúma, em 16 de julho, quando o time ainda figurava na zona de rebaixamento do Brasileiro. Curiosamente, a partir dali o clube alvinegro passou a deixar os resultados negativos para trás e cresceu na competição, também graças a nomes como Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay.

As boas atuações na meta corintiana fizeram com que o clube paulistano adquirisse em definitivo, no final de novembro, seus direitos federativos junto ao Flamengo por 800 mil euros (R$ 4,8 milhões) e assinasse um contrato por quatro temporadas. O goleiro chorou, na ocasião, e agradeceu ao clube e a torcida por proporcionarem seu renascimento no futebol e o aproximarem do sonho de brilhar no clube e defender a seleção brasileira.

“O Corinthians me abraçou de uma forma que nem eu esperava e eu sou muito grato por isso”, disse, à época. “Fiz do Corinthians a oportunidade da minha vida, eu precisava provar pra mim mesmo que eu era capaz de vestir a camisa de um clube grande. Muitas vezes, eu mesmo duvidei do meu potencial”, lembrou.

Além da compra do goleiro, o Corinthians continua de olho no mercado. Segundo o executivo de futebol, Fabinho Soldado, podem chegar reforços pontuais para compor o elenco, mas o objetivo é a manutenção do grupo que encerrou a temporada. “Não digo que entraremos em 2025 tranquilos, mas temos um elenco renovado e adaptado. Se precisar ir ao mercado, existem jogadores que despertam interesse em jogar aqui. Valorizo muito quem veio antes, que compraram a ideia mesmo com o time na zona de rebaixamento. Se precisarmos, serão contratações pontuais”, comentou após o Brasileiro.