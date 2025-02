Hugo Souza defende pênalti e Palmeiras e Corinthians ficam no empate

O goleiro Hugo Souza defendeu cobrança de pênalti do atacante Estêvão para garantir o empate de 1 a 1 do Corinthians com o Palmeiras, na noite desta quinta-feira (6) no Allianz Parque, pela 7ª rodada da primeira fase do Campeonato Paulista.

Fim de Derby! Com um a menos e Hugo Souza defendendo pênalti, o Timão empatou contra o rival fora de casa! ️ Palmeiras 1 1 Corinthians ⚽ Yuri Alberto#VaiCorinthians pic.twitter.com/ZAwMuI2xhA — Corinthians (@Corinthians) February 7, 2025

Notícias relacionadas:

Com a igualdade o Timão permanece na ponta da classificação do Grupo A, mas agora com 19 pontos conquistados. Já o Verdão ocupa a segunda posição do Grupo D com 12 pontos, quatro atrás do líder São Bernardo, que ficou no 1 a 1 com o Novorizontino.

O primeiro Dérbi de 2025 começou com 30 minutos de atraso, em razão das fortes chuvas que atingiram São Paulo e que deixaram o gramado do Allianz Parque encharcado. Com isso, o juiz optou pelo adiamento da partida para garantir melhores condições de jogo.

Com a bola rolando, o Palmeiras mostrou mais eficiência nos primeiros minutos do clássico para abrir o marcador. Aos 9 minutos do primeiro tempo, o lateral Piquerez lançou em profundidade o meia-atacante Maurício, que, com muita categoria, bateu na saída do goleiro Hugo Souza.

Em desvantagem no marcador o Corinthians passou a arriscar mais. As oportunidades até começaram a aparecer, mas o goleiro Weverton mostrava segurança. Aos 42 minutos o holandês Memphis Depay roubou a bola do colombiano Richard Ríos e serviu Yuri Alberto, que não perdoou diante do goleiro Weverton para empatar.

Na etapa final o Timão acabou ficando com um homem a menos após a expulsão de Yuri Alberto por acúmulo de cartões amarelos aos 16 minutos. Já o Palmeiras teve uma grande oportunidade de sair com a vitória, quando Estêvão foi derrubado dentro da área por Ryan. O próprio camisa 41 foi para a cobrança, mas Hugo Souza mostrou frieza para defender o chute e segurar o empate.