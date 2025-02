Hugo Souza defende pênalti, Corinthians passa sufoco, mas supera Novorizontino

O Corinthians conquistou a vitória sobre o Novorizontino em jogo antecipado da 11ª rodada do Campeonato Paulista por errar menos. Alex Santana marcou o gol que garantiu o placar de 1 a 0, no que foi a única finalização corintiana em direção ao gol adversário. Do outro lado, o time da casa pressionou durante maior parte do jogo, mas teve sucessivas falhas no ataque. Hugo Souza defendeu um pênalti no primeiro tempo.

Este foi o segundo compromisso do Corinthians em uma maratona de seis jogos pelo Paulistão, antes da estreia na fase preliminar da Copa Libertadores, no dia 19, na Venezuela, diante do Universidad Central. A equipe volta a campo na quinta-feira, no clássico contra o Palmeiras.

No mesmo dia, o Novorizontino visita o São Bernardo. Os dois times que jogaram hoje estão no páreo para buscar a classificação à segunda fase. O Corinthians, lidera, por enquanto, o Grupo A, e o Novorizontino é o segundo colocado do Grupo C.

O Novorizontino dominou as ações do primeiro tempo. Por 24 minutos, o Corinthians sequer conseguiu cruzar o meio de campo, confrontado pela marcação novorizontina. Com a bola, contudo, a equipe do interior teve grande dificuldade em aproveitar chances, mesmo quando tinha superioridade numérica.

Aos 20 minutos, Robson cavou um pênalti. Atacante de 33 anos, ele usou da experiência para disputar uma bola praticamente perdida e ser atingido por Hugo Souza dentro da área. O próprio Robson iria cobrar, mas Pablo Dyego tirou a bola do colega e bateu, mas o goleiro salvou.

A escalação alternativa de Ramón Díaz acabou com a articulação de jogadas corintiana, com um trio de volantes distante do ataque. Pedro Raul ficou isolado. Yuri Alberto lembrou os jogos de má fase, no começo de 2024. E o garoto Luiz Eduardo pouco pôde fazer para mudar a situação.

Após dar alguma abertura para o Corinthians, o Novorizontino voltou a ter chances. Luís Oyama lançou Airton Moisés, que até tirou de Hugo Souza, mas foi a vez do garoto João Pedro salvar, com um carrinho quase em cima da linha. A equipe tentou novas oportunidades em contra-ataques, mas sem sucesso.

Ciente da inação do time, Ramón Díaz voltou para a segunda etapa com Giovane e Romero, sacando Charles e Yuri Alberto. A ideia era que os dois fossem elos entre meio e ataque. Entretanto, a equipe da casa não deu margem para isso e voltou com pressão.

Somente aos 20 minutos, o Corinthians invadiu a área adversária e conseguiu escanteio. A bola espirrou na área e sobrou para Giovane, que levantou novamente, para Alex Santana marcar. Foi a primeira finalização corintiana em direção ao gol.

A vantagem no placar abalou o time da casa, que passou a ter mais pressa. Já o Corinthians pôde contar com a tranquilidade para trocar passes e, eventualmente, visitar a área adversária.

Nos minutos finais, a partida chegou a ser paralisada por causa da fumaça de sinalizadores da torcida corintiana. Na volta, após quatro minutos, tudo permaneceu no mesmo ritmo – Romero ainda carimbou o travessão em cobrança de falta -, garantindo os três pontos ao Corinthians.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 0 X 1 CORINTHIANS

NOVORIZONTINO – Jordi; César Martins (Matheus Frizzo), Rafael Donato e Patrick; Pablo Dyego (Nathhan Fogaça), Luís Oyama, Jean Irmer (William Farias) e Waguininho; Airton Moisés (Rodrigo Soares) e Fábio Matheus (Bruno José); Robson. Técnico: Eduardo Baptista.

CORINTHIANS – Hugo Souza; Jacaré (Léo Maná), Félix Torres, João Pedro e Hugo; Alex Santana, Ryan e Charles (Giovane); Luiz Eduardo (Matheus Bidu), Yuri Alberto (Ángel Romero) e Pedro Raul (Héctor Hernández). Técnico: Ramón Díaz.

GOL – Alex Santana, aos 20 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Lucas Canetto Bellote.

CARTÕES AMARELOS – Airton Moisés, Waguininho e Jean Irmer (Novorizontino) e Félix Torres, Pedro Raul e Ramón Díaz (Corinthians).

PÚBLICO – 9.310 presentes.

RENDA – R$ 785.800,00.

LOCAL – Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.