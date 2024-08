Hugo Souza classifica Corinthians nos pênaltis após equipe tomar virada na Copa Sul-Americana

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/08/2024 - 23:54 Para compartilhar:

O Corinthians vai às quartas de final da Copa Sul-Americana. A equipe perdeu por 2 a 1 para o Red Bull Bragantino, somando 3 a 3 no agregado. Nos pênaltis, Hugo Souza pegou três cobranças para classificar o time de Ramón Díaz.

A exibição na Neo Química Arena, nesta terça-feira, mostrou mais uma vez o time no ‘modo copas’, que tem dominado os adversários na competição continental e na Copa do Brasil, diferentemente do Brasileirão, em que o clube é o primeiro dentro da zona de rebaixamento. No segundo tempo, porém, as mudanças de Pedro Caixinha viraram a partida de cabeça para baixo.

Agora o Corinthians espera a definição entre Fortaleza e Rosário Central para conhecer o adversário das quartas de final. O time de Vojvoda empatou no jogo de ida, na Argentina, por 1 a 1, e define a classificação nesta quarta-feira. A próxima fase terá jogos nas duas últimas semanas de setembro.

O Fortaleza já é o adversário do Corinthians neste domingo, às 16h, na Arena Castelão, no Ceará, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe cearense briga pela liderança. O Red Bull Bragantino também encara um dos times da ponta de cima, o Flamengo, no domingo, às 20h.

Com a vantagem magra depois da vitória por 2 a 1 em Bragança Paulista, o Corinthians aproveitou a força do torcedor para sufocar o Red Bull Bragantino desde o primeiro minuto. A presença do time de Ramón Díaz no campo de ataque também impediu avanços do visitante, que pouco preocupou o trio de zaga corintiano.

Aos comandados de Pedro Caixinha, restava defender-se, uma opção ruim diante da desvantagem no agregado. A força do Corinthians na partida indicava que não deveria tardar para que o time abrisse o placar. Dependeu, contudo, de que Garro tivesse espaço e fizesse mais uma de suas pinturas para marcar o primeiro gol do jogo. Foi o sexto do camisa 10 pelo Corinthians, todos com chutes de canhota e de fora a área.

O Red Bull Bragantino, que já parecia abatido desde o começo do jogo, ficou ainda mais inerte após sofrer o gol. Garro, Coronado e Giovane protagonizaram trocas de passes envolventes, mas o time não fazia valer a superioridade em campo. Na casamata dos visitantes, Pedro Caixinha fazia uma conferência com os auxiliares em busca de soluções.

A volta do intervalo com Mosquera conferiu verticalidade ao Red Bull Bragantino. Entretanto, a equipe manteve a dificuldade em finalizar e ficou mais suscetível a contra-ataques corintianos. Tudo parecia dar errado para o time de Pedro Caixinha.

Somente com 20 minutos do segundo tempo, o Red Bull Bragantino conseguiu chances efetivas de gol. Após um escanteio, Hugo Souza brilhou em finalizações de Thiago Borbas e Eduardo Sasha. Não seria fácil buscar um empate, mas a equipe ficou longe de desistir.

O treinador português lançou mão de novas mudanças, tirando Sasha da área. Foi ali que o atacante pegou de primeira e soltou uma bomba no canto do goleiro Hugo. O Red Bull Bragantino fez 1 a 1 e estava vivo. Foi a recompensa do diagnóstico e mudanças de Caixinha e auxiliares, aliadas às boas compreensão e execução de seus atletas.

O clima ficou tenso com o gol de Sasha. O Red Bull Bragantino voltou ao ataque, exigiu a defesa corintiana. Em novo escanteio, Luan Cândido subiu mais que todo mundo e virou o placar, em quatro minutos.

Os momentos finais foram de crescimento do Corinthians, algo que veio tarde para quem teve a vaga nas mãos e deixou escapar.Garro estava apagado a ponto de o zagueiro André Ramalho ser quem aparecia na área, em tabela com Matheuzinho.

Nas penalidades, Garro, Matheus Bidu, Pedro Henrique, Wesley e Gustavo Henrique marcaram para o Corinthians. André Ramalho e Ryan perderam. Sasha, Lucas Evangelista, Luan Cândido e Thiago Borbas converteram para o Red Bull Bragantino. Gustavinho, Douglas Mendes e Guilherme Lopes perderam.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1 X 2 RED BULL BRAGANTINO

CORINTHIANS – Hugo Souza; André Ramalho, Gustavo Henrique e Cacá; Fagner (Matheuzinho), Ryan, Charles (Breno Bidon), Rodrigo Garro e Matheus Bidu; Igor Coronado (Wesley) e Giovane (Pedro Henrique). Técnico: Ramón Díaz.

RED BULL BRAGANTINO – Fabrício; Nathan Mendes (Mosquera) (Gustavinho), Douglas Mendes, Eduardo e Luan Cândido; Lucas Evangelista, Lincoln (Jadsom) e Jhon Jhon (Guilherme Lopes); Vitinho (Andrés Hurtado), Thiago Borbas e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

CARTÕES AMARELOS – Giovane (Corinthians) e Jadsom, Mosquera e Lucas Evangelista (Red Bull Bragantino).

ÁRBITRO – Andres Rojas (COL).

GOLS – Rodrigo Garro, aos 23 minutos do primeiro tempo, e Eduardo Sasha, aos 26, e Luan Cândido, aos 30 minutos do segundo tempo.

PÚBLICO – 42.312 torcedores.

RENDA – R$ R$ 2.515.840,00.

LOCAL – Neo Química Arena, em São Paulo.