Hugo Souza aposta na força da torcida do Corinthians por ‘boa vantagem’ diante do Racing

A eliminação na semifinal da Copa do Brasil já faz parte do passado no Corinthians. E o foco total agora é na busca por vaga à decisão da Copa Sul-Americana, diante do Racing, a começar por essa quinta-feira, na Neo Química Arena. E a confiança anda em alta no clube. O goleiro Hugo Souza aposta na força da torcida para empurrar o time na busca por “boa vantagem” diante dos argentinos no duelo de ida.

Todos os ingressos foram vendidos com antecedência e o Corinthians terá mais uma vez seu caldeirão à disposição para tentar abrir vantagem no confronto mata-mata. A Sul-Americana é a única salvação de título na temporada e ainda daria vaga na Copa do Brasil de 2025.

“(Fizemos) Uma preparação com muito entusiasmo, muita vontade. A gente sabe da missão difícil que tem, mas conta com o apoio da nossa torcida dentro de casa, onde somos muito fortes, e temos a certeza que vamos fazer um grande jogo”, afirmou Hugo Souza. “Está tudo pronto, cada um sabe o que tem de fazer e vai dar o seu melhor. Se Deus quiser a gente vai sair com a vitória”, apostou.

Sair em vantagem no jogo de ida é a meta corintiana para poder jogar um pouco mais tranquilo daqui uma semana na Argentina, onde o Racing ganhou todos os seus jogos e por uma boa margem de gols. Foi justamente assim que o Corinthians conseguiu ir passando de fase nos mata-matas, ao ir bem no jogo de ida – fez 2 a 1 no Red Bull Bragantino e 2 a 0 no Fortaleza, ambos como visitante.

“Temos de mostrar ao adversário o quanto a gente quer, o quão qualificado a nossa equipe é e a nossa vontade de vencer. Muito feliz que a gente construiu essas vantagens e passou de fase e que agora não seja diferente. Que a gente consiga uma boa vantagem em casa e na semana que vem busque a classificação à final para buscar nosso sonho”, enfatizou Hugo Souza.

Por fim, o goleiro não poupou elogios ao time argentino, porém optou por frisar a força corintiana. “Uma equipe muito qualificada o Racing, mas prefiro falar da nossa, também uma equipe muito qualificada, muito boa e que, se conseguir dar o melhor, vai sair com a vitória.”