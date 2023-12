Hugo Lloris deixa o Tottenham para jogar no Los Angeles FC

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 30/12/2023 - 8:01 Para compartilhar:

O goleiro francês Hugo Lloris, de 37 anos, rescindiu contrato com o Tottenham, onde jogava desde 2012, para assinar pelo clube norte-americano Los Angeles FC, informou neste sábado (30) uma fonte próxima das negociações.

O clube do norte de Londres, onde Lloris usou a braçadeira de capitão durante oito anos, prestará homenagem ao campeão mundial de 2018 em sua presença antes do jogo de domingo contra o Bournemouth, no Tottenham Hotspur Stadium.

O jogador que também teve passagens por Nice e Lyon estava afastado do grupo desde o verão passado, depois de manifestar o desejo de descobrir “outra coisa” após onze temporadas em Londres.

A equipe comandada pelo técnico Ange Postecoglou contratou o goleiro italiano Guglielmo Vicario e a braçadeira foi dada ao atacante sul-coreano Heung-Min Son.

A última partida de Lloris pelo clube foi em 23 de abril e traz péssimas recordações. Ele foi substituído no intervalo da dura goleada de 6 a 1 contra o Newcastle na Premier League, com uma lesão na coxa. Esse problema físico fez com que ele perdesse todo o final da temporada passada.

O goleiro, que disputou 145 partidas pela seleção da França (o recorde francês), aposentado dos ‘Bleus’ desde a derrota na final do Mundial de 2022 contra a Argentina, assinou por pelo menos uma temporada no Los Angeles FC, finalista do último campeonato da MLS.

A franquia americana conta em seu elenco com o capitão Carlos Vela e Denis Bouanga, atacante gabonês que já jogou no Saint-Etienne.

jta/chc/acc/dam/aam

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias