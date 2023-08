Hugo Henrique lança quarto audiovisual e fala sobre parceria com Gustavo Mioto

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/08/2023 - 16:32 Compartilhe

O cantor e compositor Hugo Henrique lançou na noite dessa quinta-feira (10) a música “Vão Falar Que Foi Sorte”, seu quarto audiovisual, gravado em Goiânia (GO), e que contou com a participação do músico Gustavo Mioto.

A faixa, que já está disponível em todas as plataformas digitais, ganhou um vídeo que está disponível no canal do YouTube do artista. A composição é autoral, em parceria com Hiago Vinicius Fogaça Cordeiro e Lucas Moura de Paiva. A música traz uma batida animada e uma letra romântica, com enredo que fala sobre persistir em um amor até o final, mesmo em meio a algumas brigas e discussões.

“Ainda vão falar que foi sorte/A gente combina tanto /Mas ninguém vê a peleja, o caminhão de treta/Atrás de um te amo”, diz a música no refrão.

Flaney Gonzallez e Felipe Arná são os responsáveis por trás de mais um grande e promissor trabalho de Hugo Henrique. A direção geral é de Holy Music, escritório que gerencia a carreira de Hugo Henrique, liderado por Leco Geisler e Vânia Barbosa, ao lado do também empresário Fabrício Ferrari e da gravadora Universal Music.

Em entrevista exclusiva à ISTOÉ GENTE, Hugo Henrique revelou mais detalhes do lançamento de

“Vão Falar Que Foi Sorte”. Confira abaixo.

ISTOÉ GENTE: Você dá início ao quarto audiovisual “Vão Falar Que Foi Sorte” com o lançamento da faixa-título. A música é uma composição autoral. Conta um pouco mais sobre a história por trás desta faixa.

Hugo Henrique: A música “Vão falar que foi sorte” é composição minha do Edu Moura e do Hiago Vinicius, e traz um tema que acredito que muitos casais vão se identificar. Quando fomos escrever essa letra pensamos em fazer algo positivo e feliz e acho que conseguimos passar a mensagem.

IG: Você conta com a participação de Gustavo Mioto. Como surgiu esse encontro? Vocês já conversavam antes de concretizar essa parceria?Hugo Henrique: Sempre admirei demais o trabalho do Gustavo Mioto, me identifico muito com suas músicas e composições. A gente já se seguia nas redes sociais, mas ainda não tínhamos se encontrado pessoalmente. Sempre tive vontade da gente gravar algo junto e nesse projeto podemos concretizar esse feat.

IG: Podemos esperar mais lançamentos de vocês dois juntos?

Hugo Henrique: Com certeza! Foi uma realização muito grande poder gravar essa música com ele. Esse foi o nosso primeiro encontro, primeiro de muitos. Ainda vamos ter a oportunidade de compor juntos e talvez fazer mais uma parceria em outra música.

IG: Olhando para nome escolhido para o audiovisual, o que você falaria para o Hugo Henrique de anos atrás?

Hugo Henrique: Falaria pra não se abalar com todos os “nãos” que ainda iria receber. Hoje eu entendo que tudo que passamos faz parte do nosso amadurecimento e é no tempo de Deus que as coisas acontecem.

IG: Você veio de uma trajetória bem marcante e já possui novos talentos que te usam como inspiração. Qual conselho você daria para eles?

Hugo Henrique: Me sinto muito honrado em servir de inspiração pra grandes talentos que vem surgindo. Um conselho que dou é: buscar inovar sempre, tentar ser diferente.

IG: Podemos esperar alguma turnê deste novo projeto?

Hugo Henrique: Vem turnê nova por aí sim! Com o lançamento desse projeto estamos montando com muito carinho um novo show e vamos levar “Vão falar que foi sorte” pro Brasil inteiro.

