Hugo Gloss diz que Juliette está com problema de saúde: ‘Não tá bem’

Após Juliette, campeã do “BBB 21”, ter dado uma sumida e estar aparecendo pouco em sua rede social que conta com milhares de seguidores, o motivo foi revelado. Segundo informações do influenciador Hugo Gloss, que esteve com a advogada na última semana, ela está doente.

“Juliette não tá bem. Menos cobrança”, disse ele.

Na sequência, fãs de Juliette começar a dizer na web que o “não estar bem” dela estaria relacionado com a sua saúde mental.

