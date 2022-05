‘Hugo estava sofrendo um processo de Muralhização’, diz Celso Unzelte Jornalista comparou a situação do jovem com a de Alex Muralha, ex-goleiro do Flamengo

O Flamengo venceu o Fluminense neste domingo por 2 a 1, no Maracanã. A vitória do Rubro-Negro se deu graças a ótima atuação de Hugo Souza, que vinha sendo alvo de críticas da torcida nas últimas semanas. Os jornalistas Mauro Naves e Celso Unzelte comentaram sobre a boa partida do arqueiro do time de Paulo Sousa.





– Acho que não vai ser o titular, mas a moral volta. O Paulo Sousa também pode fazer aquele rodízio e usar ele nas copas. Quando o Santos se recuperar, pode ser que o técnico escolha um para cada competição. O Diego Alves não tem condição de jogar três competições. A briga vai ficar entre Hugo e Santos – disse Mauro Naves.

– Hugo estava sofrendo um processo de Muralhização, guardadas as devidas proporções de potencial. Esse menino foi exposto como o Muralha foi no Flamengo – comentou Celso Unzelte.

Alex Muralha deixou o Flamengo sob fortes críticas após uma temporada com algumas falhas individuais em 2017. Após deixar o Rubro-Negro, jogou no Japão e passou pelo Mirassol antes de fechar com o Coritiba, clube que defende atualmente. Enquanto Santos se recupera de lesão, Hugo Souza deve seguir como titular do Flamengo.

