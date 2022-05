Hugo é abraçado por jogadores do Flamengo após vaias, e Paulo Sousa pede ‘honestidade’ nas avaliações Goleiro foi vaiado por grande parte da torcida no Maracanã ao longo do jogo desta terça-feira, diante da Universidad Católica, pela Libertadores

Vaiado a cada bola recuada, Hugo Souza teve que suportar uma tremenda carga emocional negativa nesta terça-feira. E, após a vitória do Flamengo diante da Universidad Católica e classificação às oitavas de final da Libertadores, o goleiro foi abraçado pelo grupo no centro do gramado. Em seguida, Paulo Sousa o enalteceu, em entrevista coletiva.





> ATUAÇÕES: Everton Ribeiro desfila talento; Gabi recebe a pior nota

O treinador destacou a união do grupo, que transmitiu força ao camisa 45 logo depois do apito final, e a evolução de Hugo, que soma 21 jogos na temporada.

– Alguns jogadores já falaram e vou repetir. Dentro do grupo, cada vez mais há uma união muito grande. O Hugo pediu para não falar. Todos os jogadores pediram para ele estar no centro para dar toda a força que ele merece.

– Vamos tentar ser um um pouco honestos, ver o percurso do Hugo e o crescimento técnico do goleiro. Procurem ser analistas e vejam o crescimento dele. Um menino de 23 anos, com uma torcida e uma pressão que o Flamengo exerce, que é grande. Ver o crescimento emotivo, a capacidade de controle emotivo dos jogos que ele tem tido tem sido extraordinária para um menino de 23 anos. Hoje percebeu-se perfeitamente que o impacto foi grande, e o grupo quis o brindar dizendo que está com ele – completou o Mister.

Libertadores: Hugo Souza no aquecimento, antes de Flamengo 3×0 Universidad Católica (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

FALA, CAPITÃO!



Ao lado de Paulo Sousa, Everton Ribeiro, eleito o melhor em campo, também concedeu entrevista coletiva. O capitão rubro-negro sublinhou, além do talento, a personalidade do jovem revelado no Ninho do Urubu:

– Como o Mister falou, o Hugo é um jogador novo, cria do Flamengo e merecia essa demonstração do grupo, de que a gente está com ele. Sabemos que a cobrança aqui no Flamengo é forte. Ele tem personalidade, tem mostrado nos treinamentos que quer evoluir e tem toda a confiança nossa e do Mister. Fez um grande jogo, se mostrou competente. Nos abraçamos e mostramos que estamos juntos, independente da situação, um correndo pelo outro, para trazer as vitórias que todos queremos – salientou ER7.

O PRÓXIMO JOGO

> Veja a tabela do Brasileirão



O Flamengo de Hugo, agora, vira a chave para o Campeonato Brasileiro. O time recebe o Goiás às 16h30 deste sábado, no Maracanã, pela sétima rodada da competição, onde se encontra na 16ª colocação, com seis pontos somados.

E MAIS:

E MAIS: