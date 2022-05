Hugo, do Flamengo, se pronuncia após falha contra o Ceará: ‘Jamais vai faltar a vontade de evoluir’ Na reta final do segundo tempo, Nino Paraíba bateu falta cruzada do lado esquerdo do campo que encobriu o goleiro do Flamengo; assim, o jogo terminou empatado





Hugo se pronunciou após a falha que resultou no segundo gol do Ceará no empate do Flamengo em 2 a 2, na Arena Castelão, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Através do Instagram, o goleiro reiterou que sabe da cobrança de todos os jogos no Fla, afirmou que se cobra todos os dias garantiu que jamais faltará vontade de sua parte para evoluir. Abaixo, confira o pronunciamento do camisa 45.

> ATUAÇÕES: Hugo falha e recebe a pior nota do Flamengo

Infelizmente não podemos voltar atrás e tentar reparar algo ou fazer diferente, não poder mudar o nosso resultado hoje, mas como foi doloroso um empate com sabor de derrota, da forma que foi, depois de uma atuação muito boa tanto minha, quanto da minha equipe, e um lance que infelizmente mudou tudo, mas jamais vai faltar a vontade de evoluir!!!

Estou no Flamengo desde criança e sei da grandeza única que esse clube tem e da cobrança que temos todos os jogos. Eu me cobro todos os dias, sou um dos primeiros a chegar e um dos últimos a sair. Minha vida é moldada no meu trabalho pelo Flamengo, por isso sei o tamanho e a responsabilidade de representar esse clube.

Sou grato sempre pelas oportunidades que recebo e busco sempre fazer o melhor, corrigir os meus erros e buscar cada vez mais a excelência. Da minha parte podem ter certeza que comprometimento não vai faltar. Vamos juntos

> Veja e simule a tabela do Brasileirão

A falha de Hugo ocorreu na reta final do segundo tempo. Na ocasião, Nino Paraíba cobrou falta cruzada do lado esquerdo direto para o gol, e a bola encobriu o goleiro Flamengo. Poucos minutos após o fim da partida contra o Vozão, o camisa 45 ainda desativou a conta no Twitter.

O Flamengo, agora, vira a chave para a Copa Libertadores. O Rubro-Negro volta a campo na próxima terça-feira, às 21h30 para enfrentar a Universidad Católica no Maracanã. A partida é válida pela quinta rodada do Grupo H e terá transmissão em tempo real do LANCE!.

E MAIS:

E MAIS: