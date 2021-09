Hugo Calderano conquista título inédito do Brasil no WTT Star Contender de Doha Calderano venceu o esloveno Jorgic por 4 sets a 2 e vence a maior disputa da sua carreira; atletas haviam se enfrentado em março

Após ser destaque olímpico, Hugo Calderano conquistou o maior título de sua carreira e do Brasil no tênis de mesa, ao vencer o WTT Star Contender de Doha. O brasileiro foi para a final da etapa, considerada uma das principais do Circuito Mundial, e superou o esloveno Darko Jorgic por 4 sets a 2.

Antes do duelo deste sábado, os atletas haviam se encontrado no WTT Star Contender em março, ocasião em que Jorgic eliminou Calderano nas quartas de final. Desta vez, Hugo levou a melhor na revanche, com as parciais de 11/5, 6/11, 10/12, 11/9, 11/3 e 11/9.

Em 2018, o brasileiro chegou à final de uma Etapa Platinum do Mundial, hoje correspondente ao WTT Star Contender, e ficou em segundo lugar. Além disso, também foi prata no Aberto da Áustria em 2016 e bronze no ITTF Grand Finals de 2018. Atualmente, é o oitavo no ranking mundial.

