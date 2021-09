Hugo Calderano celebra título inédito e chegada ao Top 5 do ranking mundial: ‘Comemorar ao máximo’ Mesa-tenista de 25 anos conquistou o WTT Star Contender e chegou ao Top 5 do ranking mundial pela primeira vez em sua carreira

O mesa-tenista Hugo Calederano, que representou o Brasil na Olimpíada de Tóquio, conquistou o WTT Star Contender Doha neste sábado e alcançou o Top 5 do ranking mundial, dois feitos inéditos para o esporte no país. O atleta comemorou as marcas e falou sobre a dificuldade da final.

– O mais importante é conquistar o título, mas também é ótimo ver isso refletido no ranking. Estou muito feliz e tentarei comemorar o máximo possível. Depois é descansar e me preparar para os próximos torneios – celebrou Hugo Calderano.

O atleta também falou da final contra o esloveno e número 25 do ranking Darko Jorgic. Calderano bateu o oponente por 4 sets a 2 com parciais de 11/5, 6/11, 10/12, 11/9, 11/3 e 11/9.

– Estou muito feliz com esse título. A final foi uma partida muito dura, tanto física quanto mentalmente. Consegui me superar e lidar com as situações mais difíceis do jogo. Estou muito feliz com o meu desempenho – contou o atleta.

– A parte mental é a mais importante. No quarto set, eu estava atrás em 3 a 6 e foi um momento chave para mim. Assim como eu tive uma vantagem no terceiro e não aproveitei, foi difícil para ele voltar ao jogo depois do quarto set – completou Hugo Calderano.

Coma conquista inédita do WTT Star Contender Doha, o brasileiro soma 600 pontos, saltando da oitava para a quinta posição no ranking, que será atualizada na próxima terça-feira. Hugo estabelece uma nova marca como o melhor ranqueado da história fora da Ásia e da Europa – feito que já lhe pertencia com o sexto lugar ocupado por 14 meses entre 2018 e 2021.

