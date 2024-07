Hugo Calderano bate espanhol e enfrenta francês, 16º do mundo, nas quartas do tênis de mesa

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/07/2024 - 7:17 Para compartilhar:

Um dos favoritos ao pódio olímpico no tênis de mesa, o brasileiro Hugo Calderano teve um começo de jogo disputado na segunda rodada nesta terça-feira, mas venceu o espanhol Alvaro Robles por 4 a 2, com parciais de 7/11, 13/11, 11/9, 8/11. 11/3 e 11/5, e avançou às quartas de final dos Jogos de Paris-2024.

Sexto do ranking mundial e quarto cabeça de chave do torneio, o brasileiro enfrenta agora o francês Alexis Lebrun, 16º do mundo, nesta quarta-feira. Contra o espanhol Robles, o 34º do mundo, Calderano perdeu suas primeiras parciais em Paris. Na primeira rodada, ele venceu sem dificuldades o cubano Andy Pereira por 4 a 0 (11/8, 11/7, 11/9 e 11/4).

Aos 28 anos, Calderano está em sua terceira participação olímpica e busca um pódio inédito para o tênis de mesa brasileiro. Ele foi quinto colocado nos Jogos de Tóquio, em 2021, e nono no Rio-2016. O mesa-tenista também está na disputa por equipes, que acontece no dia 5 de agosto. O Brasil estreia contra Portugal.

Outro brasileiro na chave individual, Vitor Ishiy enfrentou o experiente alemão Dimitrij Ovtcharov, de 35 anos e dono de seis medalhas olímpicas e terceiro colocado no torneio individual no Jogos de Tóquio, em 2021, e caiu por 4 a 1, com parciais de 11/4, 11/8, 11/9, 11/13 e 11/3.

Após perder o primeiro game sem oferecer muita resistência, Ishiy conseguiu endurecer o jogo: os placares foram apertados na segunda e na terceira parcial.

No quarto set, o brasileiro salvou cinco match points antes de virar o placar e levar o jogo para o quinto set.

Ishiy, 29, disputou suas primeiras partidas olímpicas individuais em Paris. Nos Jogos de Tóquio, em 2021, ele participou apenas do torneio por equipes.