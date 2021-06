Hugo Bonemer diz que oportunidades de trabalho diminuíram após se assumir gay

Hugo Bonemer, assim como muitos homossexuais, relatou o preconceito que passou após se assumir gay. O ator revelou que oportunidades trabalho diminuíram após assumir a sua homossexualidade. “Nada que tenha sido declarado, apenas uma diminuição na demanda. O oposto não aconteceu, já que ser LGBT não é um critério para contratação”, disse.

“Ter sido o primeiro ator da minha geração a sair do armário publicamente me enche de orgulho e isso é maior do que o medo da incerteza”, finalizou Bonemer.

Além do artista, Leonardo Vieira, de 52 anos, fez um desabafo ao lamentar o fato de estar sem trabalho na televisão após assumir a sua homossexualidade. Em entrevista para a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, o ator disse: “Fui arrancado do armário contra a minha vontade e depois disso a minha vida virou de cabeça para baixo”.

