Hudson passa por cirurgia após lesão no ligamento do joelho e desfalcará o Fluminense Procedimento foi considerado um sucesso pelos médicos do Flu; jogador se machucou na semifinal do Carioca diante da Portuguesa

O volante Hudson foi submetido, no fim da tarde desta quarta-feira, a uma cirurgia para reparar a lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito. O procedimento, realizado pelo Dr Douglas Santos, chefe do departamento médico do Fluminense, e sua equipe, foi considerado bem sucedido.

Hudson se lesionou no jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca, no dia 2 de maio, contra a Portuguesa. A partida terminou empatada em 1 a 1. Desde então, o volante vinha passando por um tratamento pré-cirúrgico, com exercícios na academia do Centro de Treinamentos Carlos Castilho.

O jogador vinha sendo reserva da equipe desde a reta final da última temporada, quando perdeu a vaga para Martinelli. Mesmo assim, o Flu renovou o contrato de empréstimo junto ao São Paulo até o fim do ano, mas pode nem ter mais Hudson de volta pelo tempo de recuperação nesse tipo de lesão.

