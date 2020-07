Hudson enaltece Fluminense e diz: ‘Tem momento que você ganha título sem levantar o troféu’

Hudson enaltece Fluminense e diz: ‘Tem momento que você ganha título sem levantar o troféu’ Volante exaltou a entrega dos jogadores mesmo com pouco tempo de preparação e elogiou direção e comissão técnica após o vice-campeonato no Carioca

O Fluminense não conseguiu repetir as boas atuações e perdeu o título do Campeonato Carioca para o Flamengo na última quarta-feira, no Maracanã. No entanto, o sentimento geral é de orgulho. Assim como o técnico Odair Hellmann fez após a partida, o volante Hudson fez uma publicação nas redes sociais exaltando o volume de jogo da equipe nas finais, mesmo com pouco tempo de treinamentos e muitos jogos.

– Orgulhoso de fazer parte desse time de guerreiros, foram 6 jogos em 18 dias com 9 dias de preparação depois de mais de 3 meses sem poder jogar futebol. Parabéns pra diretoria, comissão técnica, preparação física , fisiologia, nutrição, psicologia e departamento médico junto com os fisioterapeutas, vocês fizeram milagre na nossa preparação. Parabéns também para todos os funcionários que nos ajudam no dia a dia, roupeiros, massagistas seguranças. Tem momento que você ganha título sem levantar o troféu. E os títulos de guerreiros, homens e profissionais esses estarão sempre com vocês – disse.

Hudson foi bem na partida, principalmente no primeiro tempo. Na segunda etapa, acabou tendo que ser deslocado para a lateral direita e ficou mais apagado. Ele apareceu ainda em um lance já no final da partida, quando se irritou após drible de Michael.

O Fluminense está de folga até segunda-feira, quando se reapresenta para iniciar a preparação para o Campeonato Brasileiro.

