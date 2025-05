Huck troca Fábio de Melo por Deive Leonardo? Atitude esquenta polêmica

Nos últimos dias, o nome do Padre Fábio de Melo tem sido bastante comentado nas redes sociais após uma polêmica envolvendo a demissão de um funcionário de um café em Joinville (SC). Na leitura de alguns internautas, a fama e influência do religioso teriam prejudicado o antigo gerente do estabelecimento.

Em nota, Padre Fábio negou que tenha pedido a saída do funcionário e explicou que apenas procurou os responsáveis pelo estabelecimento para relatar o que considerou um episódio de desrespeito. “Fui para o caixa pagar e vi que o valor que estava sendo cobrado era muito maior do que a soma de dois potes com o preço que estava na estante. Muito educadamente, eu disse à caixa: ‘A soma está errada, o doce de leite custa isso, dois potes, então o valor seria este’. Ela falou: ‘Não, lá está errado’. E nisso, o gerente já se adiantou em ser extremamente deselegante e dizer: ‘O preço está errado e é isso, se quiser levar, o preço certo é este’. Apenas para lembrar que, quando um preço está especificado, o estabelecimento comercial tem que honrar aquele preço anunciado, mesmo errado”, declarou o sacerdote.

Já o gerente demitido, Jair Aguiar, apresentou uma outra versão do caso. Segundo ele, o episódio teria ocorrido com um rapaz que acompanhava o padre e sua equipe. “O rapaz pegou o doce de leite zero, que custa R$ 61,90. Porém, ele olhou o preço do doce de leite normal, que custa R$ 43,90”, disse. Jair se disse profundamente afetado com as consequências do episódio e fez um apelo público: “O que ele fez comigo não é justo. A única coisa que eu quero é só ficar em paz e conseguir um trabalho de novo. Eu preciso arrumar um trabalho, poder me sustentar e terminar minha faculdade”, disse ao UOL.

A repercussão do caso coincidiu com a presença do Pastor Deive Leonardo no palco do Domingão com Huck neste domingo, dia 18. Muito conhecido nas redes sociais, onde tem mais de 16 milhões de seguidores apenas no Instagram, alguns internautas começaram a especular que a participação seria um “teste” informal para que ele ocupe a vaga de Padre Fábio de Melo na atração.

Mas é preciso esclarecer que, após dois anos, no fim de 2023, foi o próprio Padre Fábio que pediu para deixar o elenco fixo do dominical da Globo. Na época, em uma entrevista, explicou que descobriu que a TV não era seu lugar, que começou a se sentir deslocado e percebeu que não podia dizer o que realmente tinha vontade de dizer.

Minhas fontes ligadas à TV Globo garantem que não houve qualquer tipo de desentendimento nos bastidores ou algo do tipo. Pelo contrário: o padre continua próximo da produção e mantém amizade com o apresentador Luciano Huck. Ainda me afirmaram que as portas seguem abertas para que ele retorne em participações especiais, sempre que desejar.

Quanto a Deive Leonardo, a possibilidade de assumir um quadro fixo na Globo parece, ao menos neste momento, improvável. Isso porque o pastor foi anunciado recentemente como uma das novidades da programação das manhãs do SBT. A partir do dia 26 de maio, ele comandará um quadro diário em que vai compartilhar mensagens bíblicas e reflexões de fé, reforçando a aposta da emissora em se aproximar ainda mais do público evangélico.

É possível notar uma expansão da fé na televisão aberta — dando espaço para diferentes vozes, crenças e expressões. A espiritualidade, cada vez mais presente nos lares brasileiros, também tem conquistado lugar de destaque na mídia tradicional.

Durante o Domingão, Huck — que é judeu — fez questão de pontuar isso. Comentou com Deive: “Já sentaram aqui padres, rabinos, pastores… Para mim, o que importa é a espiritualidade”. A frase sintetiza bem o espírito do programa.

A edição deste domingo, aliás, foi linda. Um dos momentos mais emocionantes foi o da empreendedora Cleude, dona de uma loja de moda gospel, que teve todas as suas mercadorias roubadas. Após ter seu desespero viralizado na internet, ela recebeu uma incrível surpresa no palco. Ao som do louvor “Quão Grande é o Meu Deus”, na voz de Soraya Moraes, Huck anunciou que ela estava ganhando uma nova loja nova e com a estrutura que ela sempre sonhou ter. A história inspiradora foi transmitida com delicadeza e sem exageros, mas com capacidade de gerar uma profunda conexão com o público.

Ainda ontem, a professora Débora também brilhou no quadro “3 Minutos para Brilhar” ao cantar o louvor “Ninguém Explica Deus”. O desempenho encantou a plateia e mostrou que a força da fé, quando cantada e sentida, transcende qualquer rótulo musical.

Concordando ou não, é inegável: a música gospel e as mensagens de fé tendem a ocupar um espaço cada vez maior na programação das principais emissoras de televisão. Globo, SBT e outros canais estão seguindo um movimento natural de adaptação. A fé vem ganhando mais destaque no universo do entretenimento.

Em resumo, não é sobre uma troca de um padre por um pastor, o que temos é a confirmação de que há espaço para todos e um alcance cada vez maior daquilo que inspira à fé – independentemente de religião. Com respeito, diversidade e escuta, a televisão brasileira dá passos importantes rumo a uma representatividade mais ampla e sensível à nova realidade de um Brasil com mais alma.