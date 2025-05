Huck sobre Dona Déa e Lívia Andrade fazerem as pazes no ar: ‘De repente, pararam de se falar’

Luciano Huck expôs a existência de uma briga entre Dona Déa Lúcia e Lívia Andrade, participantes fixas do Domingão Com Huck. Sem dar mais detalhes sobre o porquê brigaram, elas anunciaram ter feito as pazes após o apresentador ter se surpreendido com um abraço entre as duas neste domingo, 11.

“Eu olhei para o lado e estava uma agarração entre Lívia Andrade e Dona Déa. O que aconteceu nesse abraço, que estão as duas chorando?”, perguntou Huck.

Déa explicou: “Eu falei assim: Lívia, vamos passar uma borracha nesse ano todo que passou? ‘Vamos!'”. “Lógico, a gente se ama!”, emendou Lívia.

Luciano, então, deu mais detalhes sobre a situação e seu alívio: “Vocês estão me dando um presente de Dia das Mães. Vou falar… Estavam as duas se abraçando e eu achei estranho”.

“Porque quando a gente começou a juntar a nossa tropa aqui, original, isso aqui era uma paixão. Não desgrudavam o dia inteiro. De repente, a gente não sabe o porquê, pararam de se falar. As duas são muito inteligentes. Isso nunca apareceu na televisão”.

Lívia Andrade, então, comentou: “Somos mulheres de personalidade muito forte, porque todas sofreram muito ao longo da história para criarem seus filhos, e os filhos de mães fortes têm também uma defesa na vida, para não sofrer. Para a gente não passar pelo que elas passaram.”