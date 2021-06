Huck: privatização da Eletrobras é corretíssima, mas ‘jabutis’ são grave problema

O apresentador Luciano Huck afirmou que a privatização da Eletrobras é “corretíssima”. Criticou, contudo, o processo burocrático e o surgimento de “jabutis” – trechos estranhos ao teor da proposta original.

“O problema é que durante o trâmite da privatização da Eletrobras aparecem três jabutis e não se sabe quem os colocou lá. Defender interesses de um grupo ou de outro é muito grave no Brasil”, afirmou Huck, durante live, na noite deste domingo, 27.

Ao ser questionado sobre o interesse estrangeiro no País, o apresentador afirmou que o Brasil não se desenvolve por conta dos seus próprios erros. Segundo ele, os investidores precisam de segurança e a mudança de regras no País joga contra.

“Mesmo assim, a gente segue sendo atrativo para o investimento estrangeiro. Imagine se o País tivesse funcionando”, acrescentou Huck.

A live é organizada pelo Parlatório, uma organização sem fins lucrativos, e ocorre neste domingo. Entre os participantes do encontro virtual estão os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e Michel Temer, banqueiros como o presidente do Credit Suisse no Brasil, José Olympio, do UBS, Sylvia Coutinho, os ex-ministros Luiz Henrique Mandetta e Luiz Fernando Furlan, além de empresários como Chaim Zaher, Jorge Gerdau, dentre outros.

