Huawei trabalha na internet 5.5G, com estimativa de velocidade dez vezes maior

O diretor de cibersegurança da Huawei do Brasil, Marcelo Motta, disse nesta terça-feira, 12, que a multinacional chinesa está trabalhando na evolução do 5G para o 5.5G, modalidade que poderá oferecer tráfego de dados dez vezes mais veloz.

A Huawei pretende lançar um conjunto de equipamentos de rede comercial 5.5G no ano que vem, durante alguma das feiras internacionais do setor. “Assim que estiver disponível, queremos trazer para o Brasil”, afirmou Motta, durante apresentação no Painel Telebrasil nesta terça-feira.

As redes 5G oferecem velocidade de download de 200 a 300 megabits por segundo (Mbps), podendo alcançar picos de 1 Gbps. No 5.5G, a estimativa é de atingir até 10 Gbps.

Na visão da Huawei, a implantação do 5G progrediu rapidamente ao redor do mundo nos últimos quatro anos e já tem gerado ganhos de produtividade significativos. Hoje, existem mais de 260 redes comerciais 5G em todo o mundo, atendendo cerca de 1,2 bilhão de pessoas – boa parte delas na China.

No Brasil, a nova geração de internet móvel também tem progredido bem, avaliou o vice-presidente de Assuntos Institucionais da Huawei para América Latina, Atílio Rulli. “Vemos a implementação do 5G de maneira muito positiva”, declarou, no mesmo evento de hoje.

Rulli mencionou que o Brasil já tem 165 cidades com o sinal do 5G ativo. Do total de 92 mil estações rádio base, 16 mil (17%) já são voltadas para 5G, destacou. “É um dado relevante, já que faz pouco mais de um ano que tivemos o início da implantação do 5G”.

