Huawei tem queda de 38% na receita no 2º tri, prejudicada por sanções dos EUA

A companhia chinesa Huawei Technologies registrou receita de 168,2 bilhões de yuans (US$ 26 bilhões) no segundo trimestre, queda de 38% ante os 271,8 bilhões de yuans do mesmo trimestre do ano passado, segundo cálculos baseados nos números divulgados pela companhia nesta sexta-feira (6). A empresa havia enfrentado queda de 16,5% na receita no primeiro trimestre e de 11,2% no quarto trimestre de 2020, com seus resultados prejudicados por sanções dos Estados Unidos, que prejudicam suas vendas de smartphones e equipamentos de telecomunicação.

Os resultados da empresa pioram desde que o governo do então presidente americano Donald Trump impôs sanções no ano passado contra ela, proibindo-a de comprar semicondutores mais avançados. A receita com vendas de equipamentos de telecomunicação também piorou, em meio a uma campanha dos EUA para que aliados não confiem na fornecedora chinesa para seus equipamentos de tecnologia 5G. Fonte: Dow Jones Newswires.

Veja também