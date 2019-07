Huawei tem alta na margem de lucro e na receita no 1º semestre

A Huawei Technologies informou que sua receita avançou 23,2% no primeiro semestre, na comparação com igual período do ano passado. A gigante do setor de tecnologia parece ter superado o impacto de que os Estados Unidos a tenham colocado em sua lista proibida para fornecedores americanos. Ela informou que sua receita subiu a 401,3 bilhões de yuans (US$ 58,3 bilhões), com a margem de lucro em alta de 8,7% na mesma comparação.

A companhia seleciona os números que torna públicos, sem divulgar os resultados completos. O balanço trouxe o primeiro vislumbre da saúde financeira da Huawei após ela ser acrescentada na lista de entidades do Departamento do Comércio dos EUA. A lista requer que fornecedoras peçam licenças para continuar a entregar tecnologia americana à Huawei, o que restringe o acesso desta a componentes e softwares usados em seus populares equipamentos de smartphones.

“Nem a produção nem os embarques têm sido interrompidos, nem por um único dia”, garantiu o executivo-chefe da Huawei, Howard Liang, em entrevista coletiva em Shenzhen. “Nós continuamos a ver crescimento mesmo após sermos acrescentados à lista de entidades”, afirmou o executivo. “Isso não quer dizer que não tenhamos dificuldades à frente. Nós temos e isso pode afetar o ritmo de nosso crescimento no curto prazo”, complementou. Fonte: Dow Jones Newswires.