Huawei registra queda de receita de 5,9% no primeiro semestre

A gigante chinesa de telecomunicações Huawei registrou uma queda anual de 5,9% na receita no primeiro semestre de 2022, segundo dados do grupo divulgados nesta sexta-feira (12).

A empresa, que enfrenta sanções dos EUA, faturou 301,6 bilhões de yuans (US$ 44,8 bilhões) entre janeiro e junho, acima dos 320,4 bilhões de yuans do ano anterior.

A pandemia de covid-19 e a situação global afetaram “fortemente” as atividades do grupo, admitiu o presidente em exercício da Huawei, Ken Hu.

“Enquanto nosso negócio de dispositivos foi duramente atingido, nosso negócio de infraestrutura de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) manteve um crescimento constante”, acrescentou o executivo, no entanto.

A margem de lucro chegou a 5%, segundo comunicado da empresa, que não apresentou resultados financeiros do período. Um ano antes, esse coeficiente que mede a rentabilidade era de 9,8%.

O grupo, com sede em Shenzhen, no sul da China, está no centro de uma intensa rivalidade tecnológica entre a China e os Estados Unidos.

Washington acusa regularmente a Huawei de representar um perigo para a segurança nacional devido às suas possíveis ligações com os serviços de inteligência chineses, algo que a empresa nega.

Em 2018, o governo Trump colocou a Huawei na lista de sanções, proibindo empresas americanas de vender-lhe tecnologia sensível, incluindo microprocessadores. A atual administração Biden não mudou essa política.