Huawei registra maior margem de lucro e receita no 1º semestre, apesar de sanções dos EUA

A gigante de tecnologia chinesa Huawei ampliou sua receita em 3% no primeiro semestre de 2023, em relação ao ano anterior, e sua margem de lucro também registrou alta, apesar das sanções que bloqueiam o acesso a chips de processadores e outras tecnologias dos Estados Unidos.

A receita nos seis meses encerrados em junho aumentou 3,1%, para 310,9 bilhões de yuans (US$ 43,1 bilhões), informou a Huawei Technologies. A empresa não forneceu números de lucro, mas disse que sua margem de lucro foi de 15%, o que seria de cerca de 45 bilhões de yuans (US$ 6,5 bilhões) e um aumento em relação à margem de 4,3% registrada no primeiro trimestre deste ano.

As vendas de sua unidade de infraestrutura foram de 167,2 bilhões de yuans (US$ 23,2 bilhões), segundo a Huawei. As vendas ao consumidor foram de 103,5 bilhões de yuans (US$ 14,3 bilhões). As vendas da incipiente unidade automotiva, que fornece rede e outras tecnologias para carros elétricos, foram de 1 bilhão de yuans (US$ 138,6 bilhões).

Metade dos 207 mil funcionários da Huawei trabalham em pesquisa e desenvolvimento. A empresa afirmou que conseguiu desenvolver substitutos para componentes dos EUA e que fez avanços no desenvolvimento de suas próprias ferramentas de design para chips de processador. Fonte: Associated Press.

