Huawei lança primeiro celular tri-fold do mundo, horas depois da Apple anunciar novo iPhone

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/09/2024 - 16:20 Para compartilhar:

A Huawei, gigante de tecnologia chinesa, lançou o Mate XT, o primeiro celular “tri-fold”, a 19.999 yuans até 23.999 yuans (US$ 2.810 – US$ 3.375), poucas horas depois da rival norte-americana Apple lançar o novo iPhone 16 com recursos de inteligência artificial. O novo telefone com três dobras surge no mercado em um momento em que a competição entre as duas fabricantes de smartphones está esquentando.

“O Huawei Mate XT redefine o que um smartphone pode fazer, ao suportar a troca perfeita entre os modos de tela única, dupla e tripla”, disse a empresa.

No primeiro semestre do ano, as fortes vendas de aparelhos da marca ajudaram no aumento de 18% no lucro líquido.

A Apple, que oferece a nova linha de iPhones por preços mais baixos (entre US$ 799 e US$ 1.199), não entrou na lista dos cinco maiores remetentes de smartphones na China no segundo trimestre, de acordo com a empresa de pesquisa IDC.

A Huawei, por outro lado, registrou crescimento de remessas de dois dígitos no maior mercado de smartphones do mundo. Fonte: Dow Jones Newswires