Huawei está pagando bônus a funcionários por ajudarem a lidar com sanções dos EUA

A gigante de tecnologia chinesa Huawei está pagando bônus a seus funcionários, no total de US$ 258 milhões, como agradecimento por ajudarem a companhia a lidar com as sanções dos Estados Unidos que ameaçam sua marca de smartphone e outros negócios.

Cerca de 90 mil empregados da Huawei compartilharão os bônus, de acordo com um comunicado que circulou nesta terça-feira em redes sociais. Além disso, os 180 mil funcionários que compõem a força de trabalho da empresa receberão um salário adicional.

A Huawei confirmou a veracidade do documento, mas disse que não iria comentar.

Os maiores bônus vão para pessoas que trabalham na produção de chips, pesquisa e desenvolvimento e trabalhos relacionados à fabricação. Essas unidades foram as mais afetadas pelos esforços para vistoriar os produtos da Huawei.

A empresa se esforçou para remover componentes dos EUA de seus produtos após a restrição anunciada em maio ao acesso à tecnologia americana, depois que Washington acusou a companhia de ser um risco à segurança.

Washington adiou a aplicação das restrições e autoridades americanas dizem que algumas vendas serão permitidas. Mas fornecedores de chips e outros vendedores que dependem da Huawei para bilhões de dólares em receitais anuais ainda estão esperando por licenças. Fonte: Associated Press