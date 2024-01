Hsieh e Zielinski vencem Aberto da Austrália nas duplas mistas

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/01/2024 - 3:33 Para compartilhar:

A veterana jogadora taiwanesa Hsieh Su-wei e o polonês Jan Zielinski conquistaram o título do Aberto da Austrália nas duplas mistas nesta sexta-feira (26), ao derrotarem na final a americana Desirae Krawczyk e o britânico Neal Skupski.

Hsieh e Zielinski fecharam o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-7 (5/7), 6-4 e 11-9, em uma hora e 57 minutos.

A dupla salvou um match point no desempate final para levantar seu primeiro grande troféu como equipe.

“Significa muito”, disse Zielinski. “Desde ontem estava recebendo muitas mensagens, muitas estatísticas de que havia quatro jogadores poloneses que tinham perdido finais [em duplas mistas] antes”, continuou.

“Mas Su-Wei me disse antes do jogo, quando conversávamos no aquecimento, que ela era uma quebradora de maldições. E ela é. Obrigado por quebrar a maldição polonesa nas finais de duplas mistas”, comemorou.

A taiwanesa pode conquistar o Aberto da Austrália também nas duplas femininas, já que está classificada para a final ao lado da belga Elise Mertens.

