HSBC tem queda de 53% no lucro de 2019, a US$ 5,97 bilhões, mas receita cresce

O britânico HSBC, maior banco da Europa, divulgou hoje que teve lucro líquido de US$ 5,97 bilhões em 2019, 53% menor do que o ganho de US$ 12,61 bilhões registrado no ano anterior. Por outro lado, a receita anual do HSBC subiu 4,3%, a US$ 56,1 bilhões.

O HSBC, que tem sede em Londres mas foca o mercado asiático, fez uma baixa contábil de US$ 7,3 bilhões no ano passado. Apenas no quarto trimestre de 2019, o banco apresentou prejuízo líquido de US$ 5,51 bilhões.

O HSBC também informou que planeja suspender recompras de ações em 2020 e 2021, devido a planos de reestruturação a ser implementados nos próximos dois anos. Fonte: Dow Jones Newswires