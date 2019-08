HSBC tem lucro líquido de US$ 8,507 bilhões no 1º semestre de 2019

O banco britânico HSBC registrou lucro líquido de US$ 8,507 bilhões no primeiro semestre de 2019, uma alta de 18,6% com relação aos seis primeiros meses de 2018, quando o lucro líquido foi de US$ 7,173 bilhões, segundo resultados publicados pela companhia neste domingo.

No mesmo período, o lucro por ação subiu 16,6% para US$ 0,42, contra US$ 0,36 no ano passado. Também houve aumento da receita de US$ 27,287 bilhões em 2018 para US$ 29,372 bilhões em 2019, avanço de 7,64%.

Em comunicado, o HSBC destaca que a receita cresceu com forte impulso no primeiro semestre do ano e ressalta o crescimento da atividade na Ásia, onde a receita subiu 7% em relação aos mesmos meses de 2018. O banco informa ainda que pretende começar “em breve” um processo de recompra de ações no valor total de até US$ 1 bilhão.

No documento, o HSBC também informa a saída de John Flint do cargo de executivo-chefe do grupo.