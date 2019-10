HSBC tem lucro de US$ 2,97 bilhões no 3º trimestre, queda de 24%

O britânico HSBC, maior banco da Europa, divulgou hoje que teve lucro líquido de US$ 2,97 bilhões no terceiro trimestre, 24% menor do que o ganho registrado em igual período de 2018. O resultado ficou bem abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam lucro de US$ 3,96 bilhões.

A receita do HSBC, que tem sede em Londres, mostrou queda de 3,2% na mesma comparação, a US$ 13,36 bilhões.

Já o lucro ajustado antes de impostos diminuiu 12%, a US$ 5,35 bilhões, excluindo-se fatores cambiais e itens significativos.

O HSBC, que passou por uma grande reestruturação em 2011, deixando a maior parte da América Latina e ampliando foco na Ásia, disse que as condições do mercado no último trimestre foram “desafiadoras” e previu significativas despesas no quarto trimestre e “períodos subsequentes”, incluindo amortização de ágio e outros custos ligados à reorganização. Com informações da Dow Jones Newswires.