HSBC impulsiona lucro no 3º trimestre e anuncia recompra de ações de US$ 3 bilhões

O HSBC teve lucro líquido de US$ 5,62 bilhões no terceiro trimestre de 2023, quase triplicando o ganho de US$ 2 bilhões de igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta segunda-feira, 30. O lucro antes de impostos, medida de rentabilidade preferida do banco britânico, também saltou na mesma comparação, de US$ 3,23 bilhões para US$ 7,71 bilhões.

A receita total do HSBC cresceu 40% no trimestre ante um ano antes, a US$ 16,2 bilhões, impulsionada pela receita com juros, que atingiu US$ 9,2 bilhões, com alta de 15%.

O HSBC, que tem sede em Londres mas foca o mercado asiático, informou também que planeja recomprar mais US$ 3 bilhões em ações até fevereiro, quando divulgar resultados de 2023. Fonte: Dow Jones Newswires.

