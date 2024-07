Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/07/2024 - 7:21 Para compartilhar:

A HSBC Holdings anunciou nesta quarta-feira, 17, que o diretor financeiro (CFO) do grupo, Georges Elhedery, assumirá o cargo de CEO no dia 2 de setembro. Em abril, o banco inglês informou que o CEO Noel Quinn se aposentaria assim que um substituto fosse escolhido. Já o novo chefe da área financeira será anunciado no momento oportuno, segundo o HSBC. Fonte: Dow Jones Newswires.