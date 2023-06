HP Enterprise anuncia serviço de cloud para aplicações de LLM

A HP Enterprise anunciou nesta semana um novo serviço de cloud focado em aplicações de Large Language Models (LLM). O serviço se chama HPE GreenLake for Large Language Models e facilita o treinamento, ajuste e implementação de aplicações de IA na forma de um serviço de nuvem impulsionado pelos supercomputadores da empresa.

A atual solução é de uso mais amplo, mas a HPE afirma que tem planos de lançar versões específicas da plataforma para setores como modelagem climática, saúde e ciências da vida, serviços financeiros, manufatura e transporte. O HPE GreenLake para LLMs será executado em supercomputadores da HP alimentados por quase 100% de energia renovável, segundo a empresa.

O HPE GreenLake para LLMs será entregue em parceria com a Aleph Alpha, startup alemã de IA, para fornecer aos usuários um LLM testado no campo e pronto para uso, viabilizando casos de uso que exigem processamento e análise de texto e imagem. Dessa forma, o HPE GreenLake para LLMs incluirá acesso ao Luminous, um modelo de linguagem pré-treinado da Aleph Alpha, que é oferecido em vários idiomas, incluindo inglês, francês, alemão, italiano e espanhol. O LLM permite que os clientes utilizem seus próprios dados, treinem e ajustem um modelo personalizado para obter insights em tempo real com base em seu conhecimento proprietário.

Além disso, a plataforma de supercomputação oferece suporte para o software IA/ML da HPE, que inclui o HPE Machine Learning Development Environment para treinar rapidamente modelos de grande escala, e o HPE Machine Learning Data Management Software para integrar, rastrear e auditar dados com recursos de AI reproduzíveis para gerar recursos confiáveis ​​e modelos precisos.