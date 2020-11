Houve progresso, mas grandes divergências continuam sobre Brexit, diz Reino Unido

Negociador do Reino Unido para o Brexit, David Frost afirmou nesta quarta-feira que as divergências entre o país e a União Europeia sobre um acordo comercial permanecem, confirmando declaração dada também hoje por Michel Barnier, que representa o bloco europeu nas tratativas.

“Acabamos de terminar duas semanas de negociações intensas com a UE”, escreveu Frost em sua conta oficial no Twitter. “Progresso foi feito, mas eu concordo com Michel Barnier que “grandes divergências permanecem em algumas questões centrais”, acrescentou.

O negociador britânico também disse que continuará a trabalhar para encontrar soluções “que respeitem totalmente a soberania do Reino Unido”.

