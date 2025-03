Houve pedido para pequenas alterações de datas em leilões deste ano, diz diretor da Aneel

O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa, disse nesta terça-feira, 25, que houve pedido ao Ministério de Minas e Energia (MME) para “pequenos ajustes” de datas em leilões do setor, especificamente aqueles previstos para fim do ano. A alteração de data não afeta leilões que já estão marcados para o meio do ano, reforçou ele.

“O problema é mais para o fim do ano, porque você acaba acumulando muitas atividades. Na Aneel e também do Ministério. Há novas datas solicitadas, mas são datas internas. O que pedimos foi um maior deslocamento dessas datas para que possam ter fôlego para fazer todos os leilões”, declarou em conversa com jornalistas na sede da Aneel, sem mencionar quais foram as alterações.

O diretor-geral reforçou que estão previstos 6 leilões para 2025, com modelos bem diferentes de contratação. “Tem o leilão de sistemas isolados, nós vamos fazer o leilão de baterias, vamos fazer o leilão de reserva de capacidade. Pedimos, normalmente, pelo menos 30 dias entre um leilão e outro”, afirmou.

Apesar desse intervalo de 30 dias, ele explicou que o tempo poderá ser menor. “O que não podemos é ter um leilão acontecendo na sequência, uma semana depois. Mas 15 dias, 20 dias, conseguimos acomodar”, avaliou.