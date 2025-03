Houthis reivindicam novo ataque contra navios dos EUA

SANAA, 17 MAR (ANSA) – Os rebeldes iemenitas houthis reivindicaram um segundo ataque contra navios dos Estados Unidos, em retaliação ao bombardeio americano contra o grupo no Iêmen no último sábado (15).

Um porta-voz houthi disse nesta segunda-feira (17) que foram lançados mísseis e drones contra o porta-aviões Harry S. Truman e outros navios de guerra dos EUA no Mar Vermelho. Esse mesmo grupo de embarcações já havia sido atacado no domingo (16), de acordo com a milícia.

O governo dos Estados Unidos não comentou nenhuma das duas ações, mas veículos de imprensa ligados aos houthis relataram outros bombardeios no Iêmen na última madrugada, mirando uma fábrica na província de Hodeida e a cabine de comando do Galaxy Leader, navio mercantil capturado pelos houthis em novembro de 2023.

Os rebeldes são apoiados pelo Irã e aliados do grupo fundamentalista islâmico Hamas no conflito na Faixa de Gaza.

Desde a eclosão da guerra, a milícia iemenita tem intensificado os ataques contra navios ocidentais ou direcionados a Israel no Mar Vermelho, uma das principais rotas comerciais do mundo.

Segundo o Pentágono, os bombardeios americanos no Iêmen continuarão até que os houthis abdiquem de realizar ataques na região. (ANSA).